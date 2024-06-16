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バレンティノ 折り財布
商品番号 Q66034678938
商品名

バレンティノ 折り財布
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外観新品未使用と比べると僅かに使用感は感じ　　　ますが、特筆すべき大きいダメージはありません。ほんの少し角すれと表面のロゴスレがございます。内観気になるダメージ無くとても綺麗です小銭入れ気になるダメージ無く綺麗ですファスナー問題無くスムーズに開閉しますボタン問題無くしっかり開閉します財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
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