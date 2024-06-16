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【新品未使用タグ付き】LOEWE ウール モヘア マフラー スカーフ
商品番号 T76060520230
商品名

【新品未使用タグ付き】LOEWE ウール モヘア マフラー スカーフ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 15,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️LOEWEロエベ新品、未使用、タグ付き【定価】46200円ウールモヘアマフラースカーフBrown/ブラウンサイズ約全長185cm×横幅23cm肌触りが柔らかなウール素材を使用した、ストール。アナグラムの型押しのレザーパッチがアクセントに。シンプルながら上品で、様々なスタイルに合わせていただけるひと品。モニター環境によりイメージと色合いが異なる場合がございます。素材モヘア、ウール、レザー注意事項上質な天然皮革を使用している為、目立たない程度の微細な傷、汚れ、スレ、シワなどの跡がついている場合がありますが、素材上の性質とご了承下さい。革製品特有のシワやキズ等をお気になさる方はご遠慮ください。#ロエベ#LOEWE#マフラー#ロエベマフラー
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