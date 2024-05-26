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「再出品」GARNI ガルニ ウォレットチェーン 【入手困難】
商品番号 A88837548520
商品名

「再出品」GARNI ガルニ ウォレットチェーン 【入手困難】
ブランド名 ガルニ
特別価格 税込 33,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お値下げ不可でお願い致します※⭐︎【レア品】⭐︎『GARNI』ガルニクロッケリーシリーズのウォレットチェーンGARNIで定番人気のクロッケリーデザインになります。サイズ、状態については写真から確認をお願いします。※本体とショッパー同封（ケースや付属品はございません）※すり替え防止のため返品キャンセルなど受け付けておりませんので気になる事や箇所の写真がみたい場合はお気軽にコメントお願い致します。カラー···シルバー
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