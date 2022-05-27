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ダッフィー＆フレンズ ビューティフル レイニーデイズ カーテン
商品番号 J55509334711
商品名

ダッフィー＆フレンズ ビューティフル レイニーデイズ カーテン
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 5,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品外袋経年劣化あり。開封部分の粘着に少し汚れあり。(写真3枚目参照)神経質な方は購入をお控えください。＊即購入可能＊プチプチで巻き、ヤマト運輸の袋に入れて梱包＊らくらくメルカリ便にて発送ディズニーディズニーシージェラトーニダッフィー
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