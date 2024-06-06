JOE McCOY BEND LEATHER BELT 黒 32

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商品詳細
ザリアルマッコイ/ジョーマッコイ定番カウハイド本革ベルトサイズ/32長さ103cm(革の部分)肉厚で柔らかい革で大変高級感あるベルト写真のように使用感ありますが、まだまだ綺麗な状態かと思います。新品定価¥24,200あくまで中古品とご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮下さい。⭐︎値引き不可素材···本革カラー···ブラック
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