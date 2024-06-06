フェアファクス シルク ネクタイ レジメンタル ストライプ ブラック系 a34

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商品詳細
【タイプ】・ストライプレジメンタルブラック系【素材】・シルク【サイズ】《全長》・約148cm《大剣幅》・約8.5cm【状態】・目立った汚れもなく比較きれいです。発送詳細・ネコポス(折り畳んだ状態で発送致します)注意事項・この商品は中古品となりますので商品説明、注意事項をよくご確認ください。・中古品の為気づかない箇所に傷などがある可能性があります。・ディスプレイの設定、又は、カメラ、画像の性質上色味が異なって見える場合があります。予めご了承ください。・何か気になる事があれば質問も受け付けております。・速やかな対応を心がけますが、お問い合わせ等、即答できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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