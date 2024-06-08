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7-8/3AWAKE NY × NEW ERA 59FIFTY YANKEES
商品番号 W27921357373
商品名

7-8/3AWAKE NY × NEW ERA 59FIFTY YANKEES
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ウールAWAKENYのホームタウン、ニューヨークに拠点を置くMLBチーム同士の試合「SUBWAYSERIES(サブウエイ・シリーズ)」をフィーチャーしたコラボモデルとなり、AWAKENYのロゴとSUBWAYSERIESのロゴが刺繍が施されたデザインが特徴的なモデルであまり日本ではあまり見かけないモデルになります。新品で自宅保管の為シール跡が残らないようステッカーは全て剥がしている状態です。
http://narcologia.ru/goods/competitive349981.html
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