7-8/3AWAKE NY × NEW ERA 59FIFTY YANKEES

素材···ウールAWAKENYのホームタウン、ニューヨークに拠点を置くMLBチーム同士の試合「SUBWAYSERIES(サブウエイ・シリーズ)」をフィーチャーしたコラボモデルとなり、AWAKENYのロゴとSUBWAYSERIESのロゴが刺繍が施されたデザインが特徴的なモデルであまり日本ではあまり見かけないモデルになります。新品で自宅保管の為シール跡が残らないようステッカーは全て剥がしている状態です。



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