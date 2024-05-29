★90s MatchBox 20 Tシャツ バンド バンT レア デッドストック

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90年代マッチボックス20プリントTシャツアルバム「yourselforsomeonelikeyou」のジャケットプリントSizeL身幅 約56cm着丈CB〜約76cm袖丈 約23cm状態：古着なので使用感が御座います。デッドストック。バックに汚れが生じてます。＜注意事項＞あくまでも素人個人出品になりますので、見落とし等が生じる可能性があります。尚素人採寸ですので、多少の誤差が有ります。御了承下さい。この様な事態にもご納得頂ける方、落札後にクレーム、返品等を申し出ない方のみご入札お願いします。トラブルの無いお取引希望いたしますので、良くご検討されてから、ご入札お願いします。M-9818古着/used/vintage/old/skate/military/USA/USA製70s/80s/90s/ユーズド/ヴィンテージ/ビンテージオールド/スケート/裏原/ミリタリー