ニューエラ　限定　７1/4 新品　レザー

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商品詳細
2023即完売したシリーズニューエラ限定 71/4新品未使用です即購入okらくらくメルカリ便で発送致しますステッカー、ギフトバッグ付き公式オンラインショップで購入届いたままの箱で保管しています。値下げ不可自宅保管の為、細かいことを気にされる方はご遠慮ください。素材···本革カラー···ブラック
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