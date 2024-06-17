青木鞄 ラガード G3 [Lugard] 二つ折り財布 5205 ブラウン

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ブランド名：青木鞄ラガードG3[Lugard]商品名：青木鞄ラガードG3[Lugard]二つ折り財布商品コード：5205サイズ：幅11cm×高さ9cm×マチ2cm色：ブラウン品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革シャドー仕上げ仕様：お札入れ×２小銭入れ×１カードポケット×３サブポケット×３商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。