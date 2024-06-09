“STUSSY RAT” old stussy 赤青タグ プリント Tシャツ M

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商品詳細
“STUSSYRAT”oldstussy赤青タグプリントTシャツMシングルステッチUSA製プリントが良好な１枚。フロント、バック共に“STUSSYRAT”が登場するかなり珍しいアイテムです◯↓↓↓他にも多数“stussy”を出品しています↓↓↓#AKEstussy【商品詳細】size:M着丈:70cm身幅:53cm袖丈:20cm状態は写真にてご確認ください。即購入◯
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