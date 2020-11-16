Supreme Futura Logo Tee パープル Tシャツ フューチュラ

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商品詳細
即完売品、Supremeオンラインにて購入しました。SupremeフューチュラロゴTシャツの出品です。おまけで、ボックスロゴステッカー2枚をお付けします。■商品名：FuturaLogoTee■ウィーク：2020FWweek1■発売日：2020/8/22■カラー：Purple/パープル■サイズ：S■状態：新品未使用（試着もしてません）現物手元にありますので、即発送可能です。折りたたんで発送いたしますので予めご了承下さい。※商品説明※NYを代表するグラフィティーアーティストFutura（フューチュラ）がデザインを手掛けたSUPREMEロゴがフロントに入ります。Futuraとのコレクションといえばバックプリントのメッセージも話題ですが今回はJusticeforAllです。20FWは久しぶりのFuturaLogoを使用したコレクションがリリースしますので、往年のファンには外せないラインナップでは無いでしょうか。
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