FENDI　マフラー　ショール　fendi

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商品詳細
リバーシブルになります材質の良いfendiマフラーです。画像のように4箇所虫食い穴がありますのでご留意ください。メイドインイタリア縦幅24,5cm横幅156cmショールストールメンズレディースハイブランドフェンディgucci
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