【新品未使用】コーチ 長財布

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商品詳細
サイズと仕様カードスロットx12札入れジップ付き小銭入れジップ開閉外側にポケット縦10cmx横19cmxマチ2cm写真の購入時の紙袋と、包装していた白い袋も付けます。日本のコーチのお店で、プレゼント用に購入しましたが、機会が無くなったので出品します。コーチcoach長財布財布アウトレット
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