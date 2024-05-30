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商品詳細
新品未使用タグ付きハイドロゲンTシャツM白（平置き採寸）サイズ表記：M着丈：73cm身幅：48cm袖丈：23cm肩幅：45cm素人保管である事をご了承くださいませ。ご了承の上御入札下さい。神経質な方はご入札をお控えください。ご質問等お伺いいたしますのでN/CN/Rにてお願い致します。
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