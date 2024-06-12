美品 人気 エルメス カシミヤ シルク マフラー リバーシブル Hロゴ ストール

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エルメスのカシミヤ×シルクのマフラーALLERRETOURアレルトゥールです。Hロゴが小さく入ったシンプルで無駄がないモデルで、非常にかっこ良く飽きが来ないので長く愛用できます。リバーシブルタイプで黒色×灰色なのでファッションに合わせやすいです。サイズ：約176cm×約31cm素材 ：カシミヤ70％ シルク30%購入先は古物市場で、たたみジワはありますが傷や汚れ、糸つり等な無くキレイな状態です。箱無しですがご希望の方は+1000円で箱をお付けしますので購入前にコメントをお願い致します。コメント無しの即購入もOKです。ご質問や値引き交渉御座いましたらお気軽にコメント下さい。