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WILD SWANS ワイルドスワンズ タング ロンドンカラー
商品番号 G85854283001
商品名

WILD SWANS ワイルドスワンズ タング ロンドンカラー
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 8,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイルドスワンズWILDSWANSタング　TONGUE外装:フルグレインブライドル/ロンドンカラー内装:フルグレインブライドル/ロンドンカラー購入してから半年ほど使用した後、そのまま保管してました。通常使用の細かい傷やムラ等こざいます。ホックの閉まり具合、コバに問題がありません。付属品は、箱。その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless933659.html
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