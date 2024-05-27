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[レア/00s/大人Lサイズ] ポケモン ヴィンテージ ピカチュウ Tシャツ
商品番号 N43136174952
商品名

[レア/00s/大人Lサイズ] ポケモン ヴィンテージ ピカチュウ Tシャツ
ブランド名 ポケモン
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時物のポケモンの中でもしっかり大きめです。恐らくヨーロッパ企画？かと。youthサイズが殆どな中、こちらは大人のLサイズです。ここまでの大きめサイズは本当希少です。下記の実寸をご参考にしてください。所々に汚れや毛羽は少し見受けられますがヴィンテージ慣れしている方でしたら加点かと◎下記の実寸をご参考にしてください。サイズ→172センチ普通体型でしっかりとオーバーサイズ。実寸大人のXL位かと。身幅56着丈69肩幅57.5袖丈21多少の誤差はご了承ください。hookupsアユニD小松菜奈あいみょん在原みゆ紀なえなの菅田将暉成田凌ヨンス常田大希vintageanimefashionvictimstanleydesantisanarchicadjustmentsupremeakiralainpulpfictiontrainspottingatpヴィンテージビンテージオールドTシャツプロモムービーアニメアートバンドレギュラーゲームディズニーアキラナウシカジブリエヴァンゲリオンレインモヘアパルプフィクションアナーキックフックアップスマルジェラギャルソンストリートラルフスマイルぶち抜きスマイルチェシャ猫もののけ姫攻殻機動隊古着ポケモンpokemonPokémon
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