ニッポンの社長 ニポ靴

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使用しませんでしたのでお譲りします。2022/11月ごろに抽選販売があったものです。遠方のため当選後は郵送（着払い）で購入しました。そのため、未開封ですがビニール袋が綺麗では無いです。ご了承いただける方のみご購入ください。購入時の金額¥9,000