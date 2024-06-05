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【新品未使用タグ付】　Vivienne Westwood　ネクタイ　オーブ柄
商品番号 V46274675554
商品名

【新品未使用タグ付】　Vivienne Westwood　ネクタイ　オーブ柄
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はこの商品を見ていただきありがとうございます。その他にもたくさんの商品を出品しておりますので、ご興味頂いた方は是非ご覧下さい。#cyshop#cyshopネクタイ【商品番号】n-004【ブランド名】ヴィヴィアンウェストウッドVivienneWestwood【商品名】オーブ柄ネクタイ 【デザイン】全体にヴィヴィアンのシンボルであるオーブ柄が施されたネクタイです。ヴィヴィアン好きにはたまらない１本です。 【サイズ】（大剣幅）9.0（小剣幅）4.0（長さ）153【素材】シルク100%【色】ブラック／シルバーオーブ:パープル／オレンジ／イエロー 【状態】新品タグ付き #ヴィヴィアンウエストウッド#VivienneWestwood#ネクタイ#オーブ柄#新品タグ付
http://narcologia.ru/goods/manufacture625241.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate512177.html
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