【新品未使用タグ付】　Vivienne Westwood　ネクタイ　オーブ柄

この度はこの商品を見ていただきありがとうございます。その他にもたくさんの商品を出品しておりますので、ご興味頂いた方は是非ご覧下さい。#cyshop#cyshopネクタイ【商品番号】n-004【ブランド名】ヴィヴィアンウェストウッドVivienneWestwood【商品名】オーブ柄ネクタイ 【デザイン】全体にヴィヴィアンのシンボルであるオーブ柄が施されたネクタイです。ヴィヴィアン好きにはたまらない１本です。 【サイズ】（大剣幅）9.0（小剣幅）4.0（長さ）153【素材】シルク100%【色】ブラック／シルバーオーブ:パープル／オレンジ／イエロー 【状態】新品タグ付き #ヴィヴィアンウエストウッド#VivienneWestwood#ネクタイ#オーブ柄#新品タグ付



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Vivienne Westwood (ヴィヴィアンウエストウッド) オーブ柄ネクタイ ネイビー サイズ:不明