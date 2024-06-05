Hi-STANDARD Tシャツ Fat Wreck Chords ハイスタ

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商品詳細
90年代のハイスタtシャツです。世代の方は是非！サイズ L着丈72身幅53タグ フルーツオブザルーム状態は年代物につき、使用感ありますが古着慣れしている方なら特に問題ないと思います。プリントの擦れ具合も良い感じです。
http://narcologia.ru/goods/shuttle644125.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral762532.html
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