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Hi-STANDARD Tシャツ Fat Wreck Chords ハイスタ
商品番号 E52561099276
商品名

Hi-STANDARD Tシャツ Fat Wreck Chords ハイスタ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代のハイスタtシャツです。世代の方は是非！サイズ　L着丈72身幅53タグ　　フルーツオブザルーム状態は年代物につき、使用感ありますが古着慣れしている方なら特に問題ないと思います。プリントの擦れ具合も良い感じです。
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