SUPREME シュプリーム 17AW ウールSロゴ6パネルキャップ イエロー

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【ブランド】SUPREME（シュプリーム）【品名】17AWWoolSLogo6-PanelウールSロゴ6パネルキャップ帽子ロゴ刺繍イエロー【対象】メンズ【表記サイズ】‐【実寸】フリーサイズ【素材表記】表記無し【原産国】アメリカ製【カラー】イエロー（実物はライムイエローっぽいです）【商品状態】使用感有り【商品番号】9023B140022【ランク】B【付属品】写真に写っているものがすべてです。【備考】-※ランク説明N…新品同様～未使用品S…未使用品A…使用感の少ない比較的状態の良い中古品B…使用感がありダメージや汚れが見受けられる中古品C…汚れやダメージが多数見受けられる中古品（難あり品）