Giuseppe zanotti ジュゼッペ ザノッティ ベルト パイソンレザー ...

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Giuseppezanottiジュゼッペザノッティベルトパイソンレザーブラックシルバー金具(サイズ約88〜96cm)■商品情報■●タイトル Giuseppezanottiジュゼッペザノッティベルトパイソンレザーブラックシルバー金具(サイズ約88〜96cm)●メーカー Giuseppezanottiジュゼッペザノッティ●形状 ベルト●カラー ブラック●素材 レザー ●サイズ 全長 約107cm 幅 3.5cm サイズ 約88〜96cm 調整穴 5か所●ランク 中古AB●状態 スレ/汚れ(小)・ヨレ(中)・ウロコ剥がれ(小) ■購入先 鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。EC11093