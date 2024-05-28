LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエグラフィット ヴェルティカル

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LOUISVUITTONルイヴィトンダミエグラフィットジッピーウォレットヴェルティカル長財布◆商品の状態：ABランク（使用感のある比較的綺麗な中古品）【表面など外観の状態】目立ったキズや汚れはありません。【角など外観の状態】スレがあります。【ファスナーの開閉などの状態】スムーズで問題ありません。【内側の状態】目立ったキズや汚れはありません。◆型番：N64606◆素材：ダミエ・グラフィットキャンバス◆サイズ：横10cm×縦20cm×厚み2cm◆仕様：カードポケット×14オープンポケット×2マチ付きコンパートメント×1ファスナーポケット×1◆付属品：箱、保存袋※リボンは付きません。◆シリアル番号：ICチップ◆購入先：商品は古物商免許が必要な業者専用ブランドオークションやブランド中古販売店から購入して販売しています。✨本物ですのでご安心下さい✨(コピー品の売買は法律で禁じられております）管理番号:A0318-626-129072