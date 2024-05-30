【専用】フジファブリック 初期 Tシャツ(志村正彦さん時代)

テクテク様、専用となります。フジファブリック初期Tシャツ志村正彦さんの時代のものです●サイズ：タグ表記XSサイズ身幅44cm着丈58cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください●クリーム色(淡い黄色)●たたんで保管していたのでたたみシワやタグのクセなどついていますので予めご了承ください●特に目立った汚れなどはありませんが中古品という事をご理解の上ご検討ください#フジファブリック#初期Tシャツ#志村正彦さん



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