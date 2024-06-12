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真鍮製 極太10mm 編み込みウォレットチェーン ビンテージ バイカー
商品番号 D70917391578
商品名

真鍮製 極太10mm 編み込みウォレットチェーン ビンテージ バイカー
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆高級感抜群☆珍しい編み込みの真鍮は注目度も抜群☆ピーナッツのカラビナ☆経年変化でエイジングが楽しめる☆皮革のウォレットロープが物足りない方※まとめ売り１個当り100円引き≪製品内容≫・素　　材：brass(ブラス)・全　　長：46.5cm・チェーン：約35cm・太　　さ：1cm・カラビナ：5.8cm・ナスカン：4.5cm海外製のため細かなキズが見られる場合があります。ワード）ピナッツアンドカンパニーハーレーダビッドソンビューエルインディアンオールドニュースクールカフェレーサークラブスタイルホットロッドフリスコアメカジ東洋エンタープライズリアルマッコイズジョーマッコイズトイズマッコイズバズリクソンズレッドウィングホワイツショットschottウエスコWESCOホーキンスバンソンVANSONブコBUCOノートンフラットヘッドラングリッツレザーウエストライドアイアンハートティーティーアンドカンパニーゴローズドクターマーチンチペワダナー世田谷ベースローリングストーンズフライトジャケットA-2B-315バンスアンドハインズクロームワークスパイソンコブラカーカーフリーダムパフォーマンスケンズファクトリースクリーミンイーグルバッサーニスーパートラップエルエーチョッパーズクリアキントゥーブラザーズレーシングトラスクラインハートスラッシンモーターステージパウコローランドサンズデザインアレンネスメッセンジャータナックスデバイスポルコロッソエースカフェロンドンジャムホームメイドバックドロップデグナー花山アメリカンドリームスデイトナドラッガーズガレージT\u0026F花山ハリケーンカスタムファクトリーノイズドッペルギャンガーウエストコートチョッパーズヴィンテージロードグライドキングエレクトラウルトラブレイクアウトソフテイルデラックスファットボーイヘリテイジボブローライダーナイトロッドスペシャルショベルエボスポーツスタービラーゴマグナシャドウドラッグスタークラシックイントルーダーバルカンドリフターロック
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