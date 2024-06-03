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- 中田英寿さん直筆サイン色紙＆直筆サイン入りフォトブック
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商品詳細
サッカー元日本代表中田英寿さんサインです。本人直筆です。さらに直筆サイン入りの全試合フォトブックもございます。１枚目の左上、２枚目の右上のとおりやや変形しております。フォトブックに関しましてもページの上端下端がややゆがんでおりますので、ご了承の上ご検討ください。一切の値引き対応はしかねます。ジャンル（スポーツ選手）...サッカーグッズ種別...色紙性別...男
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