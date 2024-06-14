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Porter Classic COTTON SCARF PARIS GUITAR
商品番号 B30674957017
商品名

Porter Classic COTTON SCARF PARIS GUITAR
ブランド名 ポータークラシック
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

PorterClassicCOTTONSCARF“PARISGUITAR”cotton100%サイズ：約90cm×90cmポータークラシックのコットンスカーフ・パリ\u0026ギターになります。「セーヌ左岸にて」時代によっては自由に好きな演奏が禁じられていた歴史がある。そんなミュージシャンにとって、この場所だけは唯一、心が解放される。解き放たれる自由の音色は、セーヌ左岸の恋も応援する。アートワークはmimoe氏によるデザイン。ホワイト×ブルーの色合いは、あらゆる洋服との相性も抜群で引き立ててくれます。使用機会少なく傷み、シミや汚れなく程度は綺麗です。あくまで人の手に渡ったお品物ということをご理解いただいた上でご検討お願い致します。ご購入の際はプロフィールをご一読お願いします。何かありましたらコメントお待ちしてます。ポータークラシックカシミヤSTUDIONICHOLSONAcneStudiousAURALEECOMOLIETS.MATERIAUXNEATHEUGNformeSEVENBYSEVENKAPTAINSUNSHINEBATONERblurhmsGraphpaperkolorMaisonMargierascyeYAECAS.E.Hkellyevankinoriman-tlepostalcotoogoodtokihoholkherillseeallANATOMICAboncouraphlannelcaseycaseyfranklederTEATORAetautzPOSTELEGANTsteinlechoppeTEXThenderschemeSeyaPHINGERINTHERERACSUNUSEDSHINYAKOZUKAdigawelHEDMAYNERLEMAIREKLASICAmojitooutilBarbourRESOLUTEAndersen-AndersenPorterClassicTHEINOUEBROTHERSCIOTAなどがお好きな方にオススメです。
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19ss/COTTON SCARF PARIS GUITAR/ギター/スカーフ/コットン/ホワイト/バンダナ

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