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【美品】FERRAGAMO フェラガモ 長財布 メンズ レザー ガンチーニ 茶色
商品番号 J91177074256
商品名

【美品】FERRAGAMO フェラガモ 長財布 メンズ レザー ガンチーニ 茶色
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,768 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サルヴァトーレ・フェラガモFERRAGAMO二つ折り長財布/長札入れレザーガンチーニメンズフェラガモの高級感ある型押しレザー素材の長財布です♪内側はブラックカラーで、カードホルダーの一部がブラウンとホワイトカラーが使われていてオシャレ♪収納ポケットが豊富で使いやすいお品となっております♪【サイズ】約縦18.5×横9.5×マチ1.5cm多少の誤差はお許しくださいカードケース×18お札入れ×1その他ポケット×6【シリアル】JL-66A074【付属品】なし【状態】外観あまり使用感も無く、比較的良好な状態です◎内観薄いスレや薄くカード跡が見られる箇所がございますが、その他大きく目立つ汚れやダメージは無く比較的良好な状態です◎真贋・鑑定済みのブランドショップより正規品を購入◎f8.11.o5.a47
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