s104【クロコダイル】大王冠 一枚革 長財布 黒茶 茶 ラウンド 穿孔 ゴジラ

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◆【即購入OK】◆管理番号s104◆24時間以内の発送を心がけております。^^★★トレンド★人気アイテム★フェミニン★即戦力★多数出品中★【#md39】←是非ご覧下さい。(´ω`)★◆商品状態は、写真にてご確認下さい。m(__)m◆【商品説明】【クロコダイル】大王冠一枚革長財布黒茶焦茶クロコ穿孔ゴジラ【新品】ラウンドジップ、ラウンドファスナー、メンズ、バイカー、アメカジ、一点物大容量、ジップ、ウォレット、【縦10.5cm/横19.5cm/厚み3cm】◆カラー/ダークブラウン、焦茶(環境により映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さい。)◆レザーケア◆M.MOWBRAY(モゥブレィ)のリムーバー→全体の汚れを落としています。◆SAPHIR(サフィール)ファインクリーム→高級ビーズワックス色落ち、乾燥、ひび割れから守ります。◆若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。m(__)m◆しっかりとリユースをご理解した上でご購入をお願いします。◆古着ヴィンテージ小さいサイズ大きいサイズカバンリュックトートハンドバックショルダーバックレザー長財布コンパクトミニ財布小物純正品正規品ベルトレザーベルトクロコダイルクロコアリゲーターカイマンリザードワニビンテージ補修取替交換代替代用汎用互換趣味ニッチコアファンアイテムメタルタタキインデアンジュエリーナバホ太角細角小豆など、幅広く取り扱いしております。◆簡易梱包の発送となります。(＞人＜;)【保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。】◆商品確認しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦下さい。m(__)m特に状態に敏感な方のご購入をお控え下さい。◆商品のデザイン状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差があります。◆購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋/古物市場