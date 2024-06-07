エムピウ ミッレフォッリエ2 P25 ブスケット m+ ダークブラウン

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ご覧有難うございます！新品未使用値下げ不可カラー：ダークブラウン状態：新品未使用●商品説明機能的に折り重ねた構造を一枚革で巻きとめてギボシで留める財布《millefoglie》。革を拡げて中のホックを外せばマチつきの箱型小銭入れが立ち上がります。3ポケットのカード入れと札ばさみで留められた紙幣も含めて全てが見渡せ、まとめて一方向から扱うことができます。Ⅱから札ばさみにもポケットを追加して使用頻度の高いICカードなどを一枚収納できるようになりました。P25シリーズの内装主要部は独特の素材感を出したピッグレザー。BUSCHETOではchocoカラーに統一しました。お金などが触れる部分には汚れを目立たせない同系色の綿を配しています。厚さ25mmのタイプで容量はお札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程度になります。●商品情報商品名ミッレフォッリエ2P25ブスケット本体寸法W110×D85×H25mm重量110g皮革ブスケット（イタリア製タンニン鞣し革）内装ピッグレザー裏地 綿生産国日本#エムピウ#ミッレフォッリエ2#財布#メンズ#millefoglie2#お財布#折り財布#折財布#millefoglieⅡ#P25#ミッレフォッリエ2#black#ブラック#cognac#コニャック#tabacco×beige#タバコベージュ#tabacco×choco#タバコチョコ#grigio#グリージョ#napoli#ナポリ#blue#ブルー#sabbia#サッビア#navy#ネイビー#rose#ローズ#BUSCHETO#ブスケット#BU.rosso#BU.oceano#BU.bosco#BU.cognac#BU.darkbrown#quadretti#クアドレッティ#P30#TAN27#タン27#ヌメ27#CORDOVAN27#コードバン27#napoli#ナポリ#burgundy#バーガンディー