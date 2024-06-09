80s vintage ローリングストーンズ　ツアーt 1989

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カラー···ブラック袖丈···半袖バンドTストーンズのツアーTになります。2,3年前に古着屋で2万くらいで購入しましたが、部屋に飾る程度で着用しなかったので、引越しを機に出品します。なかなか見ないデザインだと思います。写真のように毛玉と全体的あるような感じです。一部ダメージもあります。写真確認着丈:61身幅:53肩幅:56袖丈:18素人計測なので誤差あり