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NIKE SB 堀米雄斗 Tシャツ XLサイズ 日本未発売 青 新品 XXL相当
商品番号 F21160139299
商品名

NIKE SB 堀米雄斗 Tシャツ XLサイズ 日本未発売 青 新品 XXL相当
ブランド名 ナイキエスビー
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：ポーラーブルー（水色）サイズ：XLサイズ（ルーズフィット）素材：綿100%ナイキSB×堀米雄斗Tシャツの日本未発売カラー、ポーラーブルーです。実物の色味は青というよりマットな質感の水色で、ナイキで言うとUNC（ユニバーシティブルー）に近いと思います。グラフィック部分は白でプリントされています。前胸中央に家紋の小グラフィック、背中には7の小グラフィック、デザイン自体は日本で発売されたものと同じです。ルーズフィット表記あり、肩幅身幅太め、袖丈短めのボックスシルエット気味です。表記サイズはXLですが、グローバルサイズなので国内発売品よりワンサイズ大きく、XXL相当です。国内品のXL実物と比較しましたが、一回り大きかったので間違いありません。画像4枚目・5枚目に載せたZOZOの計測法に従って計った実寸は以下となります。肩幅：61cm身幅：66cm着丈：76cm袖丈：21cmこちら画像1〜3枚目のとおり未開封の完全新品です。採寸は着る用に買った別個体で行ったので、お譲りするものは未開封新品となります。※返品・クレームはご遠慮いただき、落札後のキャンセルもお受け致しません。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/passionate302213.html
http://narcologia.ru/goods/kindness282605.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate859577.html

NIKE SB 堀米雄斗 Tシャツ XLサイズ 日本未発売 青 新品 XXL相当
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