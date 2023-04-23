ウルフズヘッド WOLFS HEADスタッズウォレット千駄木購入本物レシート袋付

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最終価格です。これ以上値下げはしません。ウルフズヘッド千駄木本店購入の本物です。偽物が多く出品されているので本物保証つきです。偽物の場合は全額お返しします。証明のためレシートと袋つきです。10年以上前の定価で84000円ほどでした。現在だと一見さんは購入できないと思いますが、12万円くらいでしょうか？状態は写真の通り、使用感はありますがレザークリーム等でメンテナンスをかかさず行っておりました。穴等もなく、ボタンもしっかり閉まります。写真5.6の通りステッチが若干ホツレている部分があります。革紐は切れてしまいありません。使用には問題ありませんが、中古にご理解がない方、細かい方には向かないと思います。本物がほしい方は是非！カラー...ブラック柄・デザイン...その他財布形...長財布素材...本革