ダンヒル　折りたたみ　財布

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商品詳細
使用感はあります。サブ財布として海外のお金を入れていました。普段使いはしていません。財布形···二つ折りカラー···ブラックノースモーク、ペットなし。●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。
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