【美品】FENDI ネクタイ レジメンタルストライプ ズッカ柄 イタリア製

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ご覧頂きありがとうございます！他にもネクタイ多数出品しているためご覧ください^_^#他の有名ブランドネクタイはこちら←1点物のため早い者勝ちです！！➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖✅商品名FENDI ネクタイ 文字ストライプ ズッカ柄 FF イタリア製チェック柄 格子柄 総柄 パターン柄 ワンポイントロゴハイブランド 高級 光沢 ブランドロゴロゴグラム✅サイズ 大剣幅 9.5cm長さ 147cm✅状態目立つ傷や汚れのない美品です。シミ、ほつれ等ありません。✅カラーブルー 青ネイビー 紺色ホワイト 白✅素材シルク100%➖➖➖➖➖➖➖➖➖留意事項※主に新品未使用もしくは程度の良いUSED美品を出品しております。※傷や汚れがある場合は、商品の状態と写真にてご確認いただき、不明な点は質問ください。※複数購入の場合、コメントいただけると総額より5%値引きいたします。※即購入可能です。※全商品匿名発送にて配送いたします。ご安心ください。※ペットなし、非喫煙です。※折りたたんで発送するため、発送中にシワができる可能性がございます。(アイロンで直ります。)➖➖➖➖➖➖➖➖➖◆取扱いブランド◇LOUISVUITTON(ルイヴィトン)CHANEL(シャネル)GUCCI(グッチ)HERMES(エルメス)PRADA(プラダ)FENDI(フェンディ)VERSACE(ヴェルサーチ)Burberry(バーバリー)ChristianDior(クリスチャンディオール)CELINE(セリーヌ)VivienneWestwood(ヴィヴィアンウエストウッド)他是非タグからご覧下さい！#他の有名ブランドネクタイはこちら←➖➖➖➖➖➖➖➖➖#パーティー#忘年会#新年会#同窓会#結婚式#二次会#卒業式#入学式#商談#バレンタイン#誕生日#ホワイトデー#プレゼント#クリスマス