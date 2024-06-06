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Brioni ブリオーニ レジメンタル柄ネクタイ
商品番号 E29102540800
商品名

Brioni ブリオーニ レジメンタル柄ネクタイ
ブランド名 ビームスエフ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※まずはプロフィールをご覧下さい大検幅:8cmカラー:レッド×ネイビー×ホワイト素材:シルク100%イタリア製のネクタイです。数回使用の美品です。
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