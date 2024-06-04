GADID ANONIEM TUEN tシャツ

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ガシャキンGT 名入れ可能Tシャツ – T-OD

GADIDANONIEMクルーネックtシャツです。サイズはユニセックスで1になります。（着丈:65.5cm、肩幅:42cm、バスト:55cm、袖丈:20cm裄丈:33.5cm、裾文:55cm）着用は家で一度試着したのみで、自宅で畳んで袋に入れた状態で保管しており新品に近いです。確認する限り汚れありません。追加して欲しい写真や質問等ありましたらお気軽にお尋ねください。多少の値下げ交渉も受け付けております。GADIDANONIEMRACHEL