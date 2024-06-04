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GADID ANONIEM TUEN tシャツ
商品番号 Y93978502387
商品名

GADID ANONIEM TUEN tシャツ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GADIDANONIEMクルーネックtシャツです。サイズはユニセックスで1になります。（着丈:65.5cm、肩幅:42cm、バスト:55cm、袖丈:20cm裄丈:33.5cm、裾文:55cm）着用は家で一度試着したのみで、自宅で畳んで袋に入れた状態で保管しており新品に近いです。確認する限り汚れありません。追加して欲しい写真や質問等ありましたらお気軽にお尋ねください。多少の値下げ交渉も受け付けております。GADIDANONIEMRACHEL
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