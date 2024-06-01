レア arts＆science マネークリップ 財布 アーツアンドサイエンス ...

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arts＆scienceのマネークリップ財布、お色はネイビーです。現在の仕様とは異なり、カード入れが片側のみのタイプなので、現行のマネークリップ財布よりもさらにコンパクトにお持ちいただけます。数ヶ月の使用で痛みや汚れはほとんどはありませんが、画像の通り革製品特有の小キズは見られますのでよくご確認の上ご理解のある方のご購入をよろしくお願いいたします。