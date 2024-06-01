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レア　arts＆science　マネークリップ　財布　アーツアンドサイエンス
商品番号 O33687937280
商品名

レア　arts＆science　マネークリップ　財布　アーツアンドサイエンス
ブランド名 アーツアンドサイエンス
特別価格 税込 8,015 円
在庫状況 あり

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商品詳細

arts＆scienceのマネークリップ財布、お色はネイビーです。現在の仕様とは異なり、カード入れが片側のみのタイプなので、現行のマネークリップ財布よりもさらにコンパクトにお持ちいただけます。数ヶ月の使用で痛みや汚れはほとんどはありませんが、画像の通り革製品特有の小キズは見られますのでよくご確認の上ご理解のある方のご購入をよろしくお願いいたします。
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