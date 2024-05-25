YSL ベルト　ヴィンテージ　希少モデル

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商品詳細
イヴサンローランベルト YSLロゴ 本革ブラウンメンズレディースユニセックス男女兼用シルバー金具YVESSAINTLAURENT最上級リヴゴーシュライン絶版モデル！『ＹＳＬロゴオーバルヴィンテージバックルベルト』☆入荷数自体少なくネットでも出回らない希少モデルサイズ一番短い調整と長い調整 83-94cmです。バックル横約7cm縦4.5cmベルト幅約2.5cm状態使用感はありますがまだまだ長くご愛用いただけますカラーブラウン（おそらくリバーシブル、裏はブラック）素材レザー 本革 ※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差はあります素材···本革
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