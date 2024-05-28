GANRYU コムデギャルソン　蝶ネクタイ　青チェック　美品

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商品詳細
GANRYUガンリュウ コムデギャルソン蝶ネクタイです。15年ほど前に購入し、一度着用したのみです。かなり綺麗な状態だと思います。蝶ネクタイサイズ縦42×横15ミリくらい断捨離のため、多数出品しています。よろしくお願いします。
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