レア チャンピオン T1011 ARMY WESTPOINT USMA Tシャツ

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チャンピオンT1011ARMYWESTPOINTUSMATシャツです。サイズＬ 肩幅約50.5㎝・身幅約54㎝・着丈約71㎝カラー：グレーmadeinUSA人気のARMYロゴのヘヴィウエイトT1011のＴシャツです。なかなか出回らないデザインです。ミリタリー、アメカジ、カレッジプリント好きな方いかがでしょうか？usarmyミリタリー軍物ヴィンテージリバースウィーブスウェットパーカー8812princetonUSMAUSAFAnavyyalechampion70s80sバータグトリコタグrhcロンハーマンスタンダードカリフォルニアstandardcaliforniaスタカリヴァンズvansロンハーマンＲＨＣフェローズバズリクソンズウエアハウスchampionsupremeシュプリームTHENORTHFACEノースフェイスオフホワイト フィアオブゴッド エッセンシャルズ rvcaルーカ TMTヒステリックグラマー ウィンダンシー HRMハリウッドランチマーケット フリーシティ FREECITYミスターハリウッド nハリウッド ラグスマックレガーマインデニム ワコマリア ナンバーナインUNIQLOユニクロ GUZARAザラ adidasアディダス NIKEナイキ 古着 80s90sビンテージリーバイス levi's柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...グレー袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋