ポーター ヒート 703-07887 財布 吉田カバン PORTER

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商品詳細
ポーターヒートウォレット703-07887二つ折り財布財布吉田カバンPORTERHEATメンズWALLET折り財布２年くらい前に購入し、使用せずに保管しておりました。新品未使用ですが、一度、人の手に渡ったものですので、その点はご了承願います。では、よろしくお願いいたします。
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