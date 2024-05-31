スマートウォッチ 軍用規格 2023 通話機能付き　丸型　アウトドア

❤新品未使用❤耐低温、耐高温、耐衝撃、防水防塵アウトドア活動のための最高のパートナー#国産ももの商品一覧#国産もものお花一覧**********************************************商品説明色 ブラック画面サイズ 1.39インチ形状 円形【スマートウォッチ・軍用規格】過酷な自然環境まで、あらゆるシーンで頼もしい相棒として最適です【Bluetooth通話・400mAh長持ちバッテリー】スピーカーと高性能マイクが内蔵されており、着信時には、名前や電話番号を表示するだけでなく、スマートウォッチで直接対応することができます。通話中にスマホの受話器を切り替え、音量を調整することができます。フル充電で10日間持続するバッテリーも魅力です。待機時間は30日間となります。【280種類以上の文字盤】腕時計本体に搭載している13種類と専用アプリ「Dafit」の280種類以上の文字盤を自由に変えられます。そのほか、日々のスタイルに合わせて、文字盤をカスタマイズでき、撮った写真または好きなアーティストの画像を文字盤にすることも可能です。【100種類以上の運動モード】スポーツウォッチはウォーキング、ランニング、サイクリング、登山、サッカー、ヨガなど、さまざまなスポーツモードがあります。100+種類スポーツ組み込み、消費カロリー、運動データ、歩数計、活動量計、距離などを記録して、運動計画の達成に役に立ちます。【多機能スマートブレスレット・適応機種】専用アプリに合わせて使えば、着信通知/拒否/通話、音声アシスタント、輝度調整、遠隔カメラ、スマホ探す、バイブレーション強度調整、アラーム、天気表示、音楽制御/再生、座りすぎ通知、電卓、ゲーム、腕上げ点灯など機能があります。Bluetooth4.0、IOS8.0/Android4.4以上対応のスマートフォンに適応しています。1.39インチ280種類文字盤100種類運動モードスポーツウォッチ活動量計歩数計着信通知音声アシスタント音楽再生天気予報ゲーム電卓400mAh長持ちバッテリーメンズレディース腕時計iPhone/Android対応p.0912.245.0001



JUSUTEK 2023 超強アウトドアスマートウォッチ通話機能付き，軍用規格，1.6インチ丸形腕時計，HDホーン，IP68防水,smart watch，多機能管理 電池、音楽再生，マルチスポーツモード,SMS/Twitter/WhatsApp/Line/Gmail通知,着信表示,iphone&An...



JUSUTEK【2023 新登場】アウトドアスマートウォッチ通話機能付き，1.6インチ丸形軍用規格腕時計，HDホーン，IP68防水,smart watch，多機能管理，640容量電池、音楽再生，マルチスポーツモード,SMS/Twitter/WhatsApp/Line/Gmail通知,着信表示,iph...



スマートウォッチ【2023秋新登場・軍用規格】Bluetooth5.3通話機能付き Line/メッセージ通知 450mah長持ちバッテリー 1.39インチ アウトドアスポーツウォッチ 防水 防塵 耐衝撃 100+運動モード 活動量計 GPS運動記録 腕時計 歩数計 天気予報 音楽制御 カメラ制御 ...



スマートウォッチ 血圧測定 1.39インチ 通話機能付き アウトドア 軍用規格 丸型 LINE対応 心拍数 体温 血中酸素 アラーム 多機能 腕時計 ｜au PAY マーケット



スマートウォッチ 2023初デビュー 丸型 【1.6HD大画面 Bluetooth通話機能 軍用規格】 600mAh長持ちバッテリー 多種類運動モード スポーツウォッチ 着信/SMS/Twitter/Line/アプリ通知 多種類文字盤 カレンダー 目覚まし 天気予報 輝度調整 音楽再生 遠隔カメラ ...



スマートウォッチ 丸型 【2023秋新登場 軍用規格】 1.39インチ大画面 メンズ スポーツウォッチ iphone対応 アンドロイド対応 通話機能付き smart watch IP67防水 防塵 耐衝撃 スマート ウォッチ 活動量計 110+種類運動モード 腕時計 音声アシスタント ...



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スマートウォッチ 【2023年革新モデル 1.39インチ大画面 軍用規格 Bluetooth通話機能】 音楽再生 スポーツウォッチ 耐衝撃 キズ防止スクリーン Bluetooth5.2 腕時計 多機能 smart watch 100種類運動モード 280以上文字盤自由設定 ...



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スマートウォッチ 通話機能付き 丸型 【2023年新登場】スマートウォッチ iPhone対応 アンドロイド対応 1.39インチ大画面 活動量計 smart watch スポーツウォッチ 多種類運動モード 多種類文字盤自由設定 Lineなど着信通知 音楽再生 腕上げ点灯 歩数計 腕時計 目覚まし時計 ...



スマートウォッチ 【2023新登場 軍用規格 通話機能付き】 smart watch 1.39インチ大画面 Bluetooth5.2 スポーツウォッチ 100種類以上運動モード Line/Twitter/Eメール/着信＆メッセージ通知 音楽再生 280+種類文字盤 AIウォッチフェイス ...



スマートウォッチ 【2023新登場 1.43インチAMOLED高精度大画面&軍用規格】Bluetooth5.2通話機能付き 耐衝撃 IP68防水防塵 メッセージ通知 音楽再生 音声アシスタント 100+種類運動モード Smart watch スポーツウォッチ 腕時計 380mAh長持ちバッテリー ...



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スマートウォッチ 血圧測定 1.91インチ 通話機能付き アウトドア 軍用 ...



スマートウォッチ 2023新登場 通話機能 1.96インチ大画面 Smart Watch 軍用規格 250+文字盤自由設定 100種類運動モード スポーツウォッチ GPS運動記録 Line/Gmail/メッセージ通知 音声アシスタント 天気予報 音楽再生 カメラ制御 ストップウォッチ SOS ゲーム ...