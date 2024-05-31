スマートウォッチ 軍用規格 2023 通話機能付き　丸型　アウトドア

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JUSUTEK 2023 超強アウトドアスマートウォッチ通話機能付き，軍用規格，1.6インチ丸形腕時計，HDホーン，IP68防水,smart watch，多機能管理 電池、音楽再生，マルチスポーツモード,SMS/Twitter/WhatsApp/Line/Gmail通知,着信表示,iphone&An...
JUSUTEK【2023 新登場】アウトドアスマートウォッチ通話機能付き，1.6インチ丸形軍用規格腕時計，HDホーン，IP68防水,smart watch，多機能管理，640容量電池、音楽再生，マルチスポーツモード,SMS/Twitter/WhatsApp/Line/Gmail通知,着信表示,iph...
スマートウォッチ【2023秋新登場・軍用規格】Bluetooth5.3通話機能付き Line/メッセージ通知 450mah長持ちバッテリー 1.39インチ アウトドアスポーツウォッチ 防水 防塵 耐衝撃 100+運動モード 活動量計 GPS運動記録 腕時計 歩数計 天気予報 音楽制御 カメラ制御 ...
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スマートウォッチ 2023初デビュー 丸型 【1.6HD大画面 Bluetooth通話機能 軍用規格】 600mAh長持ちバッテリー 多種類運動モード スポーツウォッチ 着信/SMS/Twitter/Line/アプリ通知 多種類文字盤 カレンダー 目覚まし 天気予報 輝度調整 音楽再生 遠隔カメラ ...
スマートウォッチ 丸型 【2023秋新登場 軍用規格】 1.39インチ大画面 メンズ スポーツウォッチ iphone対応 アンドロイド対応 通話機能付き smart watch IP67防水 防塵 耐衝撃 スマート ウォッチ 活動量計 110+種類運動モード 腕時計 音声アシスタント ...
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スマートウォッチ 【2023新登場 1.43インチAMOLED高精度大画面&軍用規格】Bluetooth5.2通話機能付き 耐衝撃 IP68防水防塵 メッセージ通知 音楽再生 音声アシスタント 100+種類運動モード Smart watch スポーツウォッチ 腕時計 380mAh長持ちバッテリー ...
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