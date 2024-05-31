ヴィンテージ 50's エレファントバンダナ ファーストカラー　　下鼻モデル

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商品詳細
50年代のエレファントバンダナ希少な下鼻になります。カラーレッドコンディション破れなし、生地残り十分写真をご参照ください。ご興味のある方はよろしくお願いします。1000円以上の大幅な値引きは難しいですが、可能な範囲でお値引き対応します。
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