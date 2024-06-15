モーメンツゴーラウンド ダッフィーセット ディズニー 40周年

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商品詳細
即購入⭕️翌日までに発送⭕️新品未使用東京ディズニーリゾート40周年ディズニーシーモーメンツゴーラウンドダッフィーのパーツはディズニーシーのみの限定品です！ベース：ルミナスゴールドパーツ：マイフレンドダッフィーイヤー：ダッフィー文字：MYFRIEND(合計8文字)チャーム：ダッフィークレイドル：ロイヤルタイプ6点セット◯文字のMYをお城＋ミッキーに変更可＊チェーンは、シー20周年のクリスタルスフィアでお持ちの方もいらっしゃると思い含めておりません。◎緩衝材で包み専用箱にお詰めしてメルカリ便にて発送します。東京ディズニーリゾート40周年東京ディズニーランド東京ディズニーシードリームゴーラウンドメモリーゴーラウンドモーメンツゴーラウンドモーメントパーツダッフィーフレンズダッフィー＆フレンズDuffyandFriendsダッフィーマイフレMyFriendDuffyキーチェーン置き物グッズ種類···キーホルダー
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