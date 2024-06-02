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【未使用品】ディースクエアード ニットマフラー ウール ロゴ 黒 メンズ
商品番号 V87353968969
商品名

【未使用品】ディースクエアード ニットマフラー ウール ロゴ 黒 メンズ
ブランド名 ディースクエアード
特別価格 税込 9,982 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディースクエアードDSQUARED2ニットマフラーウールロゴ黒ブラックタグ付きメンズレディース【ブランド】ディースクエアードDSQUARED2【実寸サイズ】全長（フリンジ含まず）：180cm　幅：34.5cm　　【素材】毛70％　アクリル30％【色】黒ブラック【状態】タグ付きの未使用品です。　　※未使用品・新品同様の商品ではございますが、一度は一般の方の手に渡り、個人で保管されていた商品です。また、保管・陳列時の薄いスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。ご理解の上ご購入下さい。【備考】代理店（株）スタッフインターナショナルジャパン#ディースクエアード#DSQUARED2#ニット#マフラー
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