【未使用品】ディースクエアード ニットマフラー ウール ロゴ 黒 メンズ

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ディースクエアードDSQUARED2ニットマフラーウールロゴ黒ブラックタグ付きメンズレディース【ブランド】ディースクエアードDSQUARED2【実寸サイズ】全長（フリンジ含まず）：180cm 幅：34.5cm 【素材】毛70％ アクリル30％【色】黒ブラック【状態】タグ付きの未使用品です。 ※未使用品・新品同様の商品ではございますが、一度は一般の方の手に渡り、個人で保管されていた商品です。また、保管・陳列時の薄いスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。ご理解の上ご購入下さい。【備考】代理店（株）スタッフインターナショナルジャパン#ディースクエアード#DSQUARED2#ニット#マフラー