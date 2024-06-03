美品☆ブルガリ　メンズベルト　キャンバス　ゴールド金具

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商品詳細
★ブランド名：BVLGARIブルガリ★商品名：ベルトバックルキャンバスレザーベージュ★カラー：ベージュ ロゴ刺繍★金具：ゴールド金具★素材：キャンバスレザー★サイズ:105/42長さ88.5cm×幅4cm★付属品:保存袋カラー···ベージュ
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