DIR EN GREY 京　sukekiyo 接触　カセット

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商品詳細
CDは詩集に付いていたものです。保管の際に袋、外包にダメージが少しあります。接触会場限定カセットです。聴く機械がなかったので未再生です。よく見るとかすり傷が少しあります。ご理解の上、ご購入よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln129502.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial243516.html
http://narcologia.ru/goods/moisture468969.html
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