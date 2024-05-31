VINTAGE SAILOR MOON セーラームーン 2XL T-SHIRT

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こちらはビンテージUSAOFFICIALオフィシャルUS古着ケミカルウォッシュCHEMICALWASHEDBOXシルエットセーラームーンＴシャツになります若干のフェードも効いてますがプリントも綺麗に残っておりますサイズ：２ＸＬ実寸：身幅約６９cm着丈約７５cm腹部と脇あたりに数ヶ所小さな穴空きございますがウォッシュドのボディと小さい穴の為、目立たないかと思いますご理解のうえご検討宜しくお願い致します#70s#80s#90s#軍物#軍もの#ミリタリー#military#VINTAGE#ビンテージ#古着#アンティーク#army#アーミー#ユーロ#EURO#下北#高円寺#個性#adidas#アディダス#NIKE#ナイキ#ジャージ#トラックジャケット#オールド#old#レトロ#昭和#ボロ#boro#小松菜奈#菅田将暉#中古#平成#ヨーロッパ#蚤の市#希少#レア#ディグ#原宿#銀タグ#ロゴ#原宿#裏原#y2k#60s#00s#2010#雰囲気#fruits#ストリート#street#ストリートスナップ#snap#映画#ムービー#バンド#バンドT#バンT#ムービーT#映画T#アートT#アート#レア#廃盤#nba#ジョーダン#jordan#アニメ#ジブリ